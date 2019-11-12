Meram Belediyesi'ne restorasyon ödülü

12.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:58

Meram Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) düzenlediği "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projelerini ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi restorasyonuyla uygulama ödülü kazandı.

TKB tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 36 belediyeye ait 60 projenin katıldığı yarışmada Meram Belediyesi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi restorasyonuyla uygulama ödülü almaya hak kazandı.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projeyi bir ödülle taçlandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihi ve kültürel dokuyu yeniden şehre kazandırmanın şehircilik anlamında diğer tüm yatırımlar kadar önemli olduğunu aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Tantavi'yi, hemşehrilerimizin övgülerinin yanında böyle bir ödülle taçlandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Titiz ve özverili çalışmalar sonrasında ilçemize ve şehrimize kazandırılan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi, söyleşi ve programlar böylesi bir alana ihtiyaç duyulduğunun en önemli göstergesi oldu. Konya'nın abide eserlerinden biri haline gelen bu mekanın taşıdığı ruh, düzenlenen her programa ayrı bir güzellik katıyor. Bu sebeple hemşehrilerimizden aldığımız övgü ve takdir bizim için ne denli büyük bir ödül ise aldığımız bu ödül de bizim için apayrı bir öneme haiz."

Kaynak: AA