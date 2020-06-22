Meram Belediyesi'nden kurbanlık pazarına yeni düzenleme Meram Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladığını bildirdi.

Meram Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çomaklı Mahallesi'ndeki kurban satış yerinde vatandaşlar, besici ve satıcıların daha sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için ara yollara kilitli taş döşendiği belirtildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meramlıların ve Meram bölgesinden hizmet alacak vatandaşların, bayram sürecinde en iyi hizmeti alabilmeleri adına çalışmalara erkenden başladıklarını vurguladı.

Pazar alanındaki çalışmalara yenilerinin ilave edildiğini aktaran Kavuş, şöyle devam etti:

"Geçen yıl pazar alanı içerisindeki ara ve ana caddelerin hepsini asfaltlamıştık. Bu sene de padokların arasındaki yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı kilitli taş ile döşedik. Buraya gelen vatandaşlarımız, ayakları hiç toza bulaşmadan, sağlıklı bir şekilde, dezenfekte edilmiş bir ortamda kurbanlık alışverişlerini yapmış olacaklar. Şu anda çalışmalar bitmek üzere. Bittikten sonra da buranın temizlenmesi ve kurbanlık satışına hazır hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızın hem garantili bir şekilde hayvan almalarını sağlayacağız hem de kendilerinin bu alanda sağlık problemi yaşayabilecekleri olumsuzlukları ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdiden pazarları bereketli olsun."

Kurban satış yerinin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde kurbanlık alışverişlerini yapabilecekleri bir alan olduğunu ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Eğer salgın sürecinden dolayı bir aksilik yaşamazsak Meram, yine sorunsuz kurbanlık alışverişleri ile rahat ve sağlıklı kurban alışverişinin adresi olacak. Salgını göz önünde bulundurarak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Daha önce alanı tel çitlerle birbirinden ayırmış ve herkesin ihtiyaç duyacağı birimleri kurmuştuk. Hijyen, sağlık, otopark gibi noktalarda gerekli yatırımları da gerçekleştirmiştik. Bu yıl hijyen noktasında ilave tedbirler alınacak ve önceki tedbirlere ilaveten sosyal mesafe gibi konularda hassasiyetimizi artıracağız. Vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyetle de bu bayramımız bayram tadında olacak inşallah."

Kaynak: AA