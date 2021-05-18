Meram Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği
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Meram Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği

Meram Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında Filistin'e destek israil'e kınama kararı oybirliği ile kabul edildi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında Filistin'e destek israil'e kınama kararı oybirliği ile kabul edildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kızılay'ın başlattığı yardım kampanyası kapsamında Filistin'in ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1 ambulans bedeli ile destekte bulunacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş başkanlığında toplanan Meram Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında, Filistin'e destek İsrail'e kınama kararı oybirliği ile kabul edildi. İsrail'in zulmü karşısında Filistin'in yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Mustafa Kavuş, "Biz her zaman Filistin Devleti'nin ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın savunucusuyuz, onlarla birlikteyiz ve birlikte olmaya da devam edeceğiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki ülkemiz; İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarının durdurulması ve uluslararası camianın İsrail'e güçlü bir tepki ve caydırıcı bir ders vermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir" şeklinde konuştu.

"Filistin'e ambulans desteğinde bulunacağız"

Kızılay'ın başlattığı yardım kampanyası kapsamında Filistin halkının acil ihtiyaçlarından olan 1 ambulans bedelini Kızılay Meram Şubesi'ne ulaştıracaklarını belirten Başkan Kavuş, Filistin'i içinde bulunduğu halden çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. Filistin halkı özgürleşene kadar, haklı davalarında kararlılıkla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yaraların sarılması içinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Meram Belediyesi'nden Filistin'e ambulans desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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