Meram Belediyesi'nde personeller aşı olmaya başladı
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Meram Belediyesi'nde personeller aşı olmaya başladı

Meram Belediyesi'nde personeller aşı olmaya başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, toplum bağışıklığının kazanılması adına aşı olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, çağrıda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarına hız kazandırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşı kampanyası kapsamında Meram Belediyesi personelleri de aşı olmaya başladı.

Bakanlığın SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevusunun açıldığını açıklamasının ardından bir çok personel sağlık kuruluşlarına başvurarak aşılarını olmuştu. Sahada çalışan personeller için ise Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Belediye Hizmet Binası ve tesislerde aşı uygulamalarına başladı.

"HERKES İÇİN ZORLU BİR DÖNEMDİ"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, salgının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağır hasarlara yol açtığını kaydederek, "Uzunca bir süredir zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgının yol açtığı hastalıklardan kaynaklı bir çok insanımızı kaybettik. Yoğun bakım ünitelerinin önünde yakınlarımızdan güzel haberler almayı bekledik. Bunun yanı sıra psikolojik ve ekonomik anlamda herkes için zorlu bir dönemdi. Salgın riskini en aza indirmek üzere hayata geçirilen kısıtlamalar herkesin hayatını olumsuz etkiledi. Çok şükür Sağlık Bakanlığımızın aşılama kampanyaları ile birlikte yeni bir döneme geçildi" dedi.

"HERKESİN ÜZERİNE DÜŞEN ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK"

Koronavirüs riskinin küresel bir boyutta olduğunu ve herkesin kendi adına üzerine düşen görevlerin bulunduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Aşı uygulamaları ile birlikte salgının seyrinde de gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızın aşı çağrısına hep beraber karşılık vermemiz gerekiyor. Sadece kendimiz için değil başka insanların da sağlığına zarar gelmemesi adına aşı olmak üzerimize düşen önemli bir sorumluluk. Aşı olan personellerimize şifa diliyor, oluşacak toplum bağışıklığı ile birlikte güzel günlere ulaşacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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