Meram Belediyesi kimsesizlere destek oluyor

04.11.2019 15:00

Konya Meram Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, ilçede yaşayan kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılayıp, onlara destek oluyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, 65 yaş üstü kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kişilerin ev temizliği, sağlık ve alışveriş gibi tüm ihtiyaçları için seferber olduklarını, ilçedeki kimsesiz yaşlılara kendi evlatları gibi hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Kimsesiz yaşlıları Allah'ın emaneti olarak gördüklerini belirten Kavuş, "Bazı değerlerimizin zamana yenilmesiyle bizi biz yapan güzellikleri unutmaya başladık. Bundan belki de en çok etkilenenler hayata tutunma güçlerini yitirmiş olan yaşlılarımız. Desteğe en çok ihtiyaç duydukları bir zamanda, yalnızlığı en acı yönleriyle yaşayan kesim onlar. Bizler bu projemizle onlara evlatları gibi hizmet etme gayretimizle, yalnızlıklarını bir nebze olsun hafifletme ve asla yalnız kalmayacaklarını hissettirme amacındayız." ifadelerini kullandı.

Meram Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerinden kadın erkek, her yaş grubundan ve her kesimden insanın faydalandığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Belediye olarak asli vazifelerimizin yanında sosyal belediyecilik hizmetlerimizi de ihmal etmeyerek tüm ihtiyaç sahiplerinin ve dezavantajlı grupların yanında oluyoruz. Toplumun bütünleşmesi, imkanların olabildiğince eşitlenmesi için bu hizmetler olmazsa olmaz hizmetlerdir. Her bir hemşehrimizin yüzünün gülmesi, bu güzel şehirde yaşamaktan mutluluk duymaları ve esasında onların dualarını alabilmek bizim ulaşabileceğimiz en yüksek mevkidir. Belediye olarak bu bilinç ve istek ile çalışıyoruz. Bu vesileyle böylesi güzel ve zor çalışmalarda görev alarak dua almamıza vesile olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA