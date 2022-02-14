Meram Belediyesi KDV indirimi denetimlerine başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirildiğini duyurmasının ardından denetimlerine sıkı bir şekilde başladı.

Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiren kararına ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan denetim seferberliğine tüm gücüyle destek vermek amacıyla harekete geçti. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele etmek amacıyla kararın uygulamaya başladığı gün denetimlere de sıkı ve hızlı bir şekilde başladı.

"Sahadaki denetimlerimiz başladı"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz pek çok ekiple sahada denetimlere başladıklarını ifade ederek, bu noktada yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan denetim seferberliğine de tüm imkanlarıyla destek vereceklerini açıkladı. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker, süt, su, meyve, kuruyemiş gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren karara tüm Meram esnafını destek vermeye çağıran Başkan Mustafa Kavuş, "Hükümetimizin, milletimizi enflasyona ezdirmemek amacıyla fedakarlık yaparak aldığı bu kararın tüm birimlerimizle arkasındayız. Ekiplerimiz, KDV indirimini etiketlere yansıtmayan firmalara yönelik kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle tüm esnaflarımızı bu karar başta olmak üzere kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefi ancak birlik ve beraberlik içinde çalışmak ve üretmekten geçtiği unutulmamalıdır" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi