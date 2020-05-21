Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
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Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Meram Belediyesi, halkın sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirebilmesi amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarını düzenli şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Meram Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
21.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:32

Meram Belediyesi, halkın sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirebilmesi amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarını düzenli şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yürüttüğü haşereyle mücadele çalışmalarına hızlı ve etkin şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların, sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaz mevsimi geçirmesi için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Havaların ısınmasıyla tüm mahalle, cadde ve sokaklarda yoğun ilaçlama çalışmaları başlatıldığını aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Parklar, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda üreyen haşerelerin ağaçlara ve mahalle sakinlerimize zarar vermemesi için çaba sarf ediliyor. Ekiplerimiz ayrıca, ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynerler, pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlarını da ilaçlamakta ve dezenfekte etmektedirler. Ayrıca bu önemli çalışmalarımızda bize desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı, 69 mahallemizin tamamında sezon boyunca periyodik bir şekilde sürdüreceğiz."

Açıklamada, Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün haşereyle mücadele çalışmalarının, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde yürütüldüğü anımsatıldı.

İlaçlama çalışmalarıyla ilgili açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Larva mücadelesinde bir pülverizatör cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan alanlara uygun aralıklarla larva ilacı uygulanmaktadır. Karasinek, sivrisinek gibi uçkun mücadelesi ise 6 U.L.V cihazı ile, günlük olarak sabah 06.00-10.00 ve akşam 18.00-22.00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde yürütülmektedir. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında periyodik olarak 7-10 günlük aralıklarla ilaçlama yapılmaktadır. Bu çalışmalara ekim ayı sonuna kadar devam edilecek ve ortalama 2 bin 500 litre biyosidal ürün ile 300 litre larvasit ürün tekniğine uygun olarak kullanılacaktır. Öte yandan haşere ile ilgili şikayetler, Meram Belediyesinin 444 3 042 numaralı telefonuna iletilebilir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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