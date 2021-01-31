Meram Belediyesi Dutlu Millet Bahçesi'nde revizyon çalışması başlattı
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Meram Belediyesi Dutlu Millet Bahçesi'nde revizyon çalışması başlattı

31.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:46
Meram Belediyesi Dutlu Millet Bahçesi'nde revizyon çalışması başlattı

Meram Belediyesi, Dutlu Millet Bahçesi'nde revizyon çalışması başlattı.

Meram Belediyesi, Dutlu Millet Bahçesi'nde revizyon çalışması başlattı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın en çok tercih edilen piknik ve dinlenme alanlarından biri olan Dutlu Millet Behçesi'nde düzenleme ve revizyon çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Meram'ın en güçlü marka değeri olan doğal güzellikleri artıracak çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında, açıldığı günden bu yana 850 bin metrekarelik büyük bir alanda, 100 adet çocuk oyun grubu, 40 bin metrekarelik çocuk oyun parkı, 10 bin metrekarelik üzüm bağı, 10 bin metrekarelik gölet, Ala Balık Restoran, mescit, sosyal tesisler, kokuluk ve reçellik gül bahçeleriyle hizmet veren Dutlu Millet Bahçesi'ne ilave yaklaşık 100 bin metrekare dinlenme ve piknik alanı daha kazandırılmış olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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