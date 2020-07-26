Meram Belediyesi çay ocakları ve kahvehanelere dezenfektan dağıttı
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Meram Belediyesi çay ocakları ve kahvehanelere dezenfektan dağıttı

Meram Belediyesi yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında insanların yoğun bulunduğu kafe, kahvehane ve çay ocaklarına dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıttı.

Meram Belediyesi çay ocakları ve kahvehanelere dezenfektan dağıttı
26.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:59

Meram Belediyesi yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında insanların yoğun bulunduğu kafe, kahvehane ve çay ocaklarına dezenfektan aparatı ve dezenfektan dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelindeki kahvehane, kafe ve çay ocaklarına dağıtılmak üzere 150 dezenfektan aparatı ve dezenfektanı esnafa teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, dağıtıma Konya Esnaf Odaları Başkanı Muharrem Karabacak ile Konya Kahveciler Çay Ocakları ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Adil'in de eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un şu ifadelerine yer verildi:

"Koronavirüs ile mücadelemiz ilk hastanın çıktığı gündeki azim ve kararlılıkla sürüyor. Bu kararlılığımızı ülke genelindeki son hasta iyileşinceye kadar da devam ettireceğiz. Sivil toplum kuruluşları ve özellikle meslek odaları ile ortaya konacak her çalışmanın kazananı Meram olacaktır. Meram'ın kazanacağını düşündüğümüz her proje ve her çalısmaya ve her desteğe biz imza atmaya hazırız. Pandemi sürecini yaşamaya devam ettiğimiz şu günlerde ortaya koyduğumuz bu çalışmada buna güzel bir örnek oldu."

Kaynak: AA

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