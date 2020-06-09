Meram Belediye Meclisi toplandı Mart ayından bu yana süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferansla gerçekleştirilen Meram Belediyesi Meclis Toplantısı'nın, yüz yüze gerçekleştirildiği bildirildi.

Mart ayından bu yana süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle video konferansla gerçekleştirilen Meram Belediyesi Meclis Toplantısı'nın, yüz yüze gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantının, sosyal mesafe ve maske gibi salgın kurallarına uyularak gerçekleştirildiği belirtildi.

Sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümet ve kamu kuruluşları tarafından başarıyla yürütüldüğüne dikkati çeken Kavuş, şunları kaydetti:

"Vefa Sosyal Destek Grubunu oluşturan kuruluşların koordinasyon içinde gösterdiği çalışmalar ve o kuruluşların çalışanları bugünlere gelmemizde büyük yarar sağladı. Biz de belediye olarak süreci, başta pazar yerlerimiz olmak üzere tüm toplu alanların temizliğinden sunduğumuz dezenfektasyon imkanlarına, maske üretim ve dağıtımından sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz desteklere kadar her alanda başarılı yürüttük. Meramlı hemşehrilerimizde salgına karşı kurallara uyarak sürece destek verdi. Tehlike henüz tam anlamıyla geçmiş değil. Ama tehdide karşı hassasiyetimiz bu şekilde devam ettiği sürece, mesafelerin ortadan kalkacağı günler çok da uzak değil."

Kaynak: AA