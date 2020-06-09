Meram Belediye Meclisi sosyal mesafe ile toplandı
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Meram Belediye Meclisi sosyal mesafe ile toplandı

Mart ayından bu yana süregelen korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle video konferansla gerçekleştirilen Meram Belediyesi Meclis toplantısı 3 aylık bir aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi.

Meram Belediye Meclisi sosyal mesafe ile toplandı
09.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:09

Mart ayından bu yana süregelen korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle video konferansla gerçekleştirilen Meram Belediyesi Meclis toplantısı 3 aylık bir aranın ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sosyal mesafe ve maske gibi salgın kurallarına riayet edilerek yapıldı. Meram Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, meclis üyeleri ile yeniden yüz yüze görüşmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Sürecin başarısında her kurumun ve her bireyin katkısı var"

Covid-19 pandemisi sebebiyle ilçenin, şehrin, ülkenin ve tüm dünyanın bu konuya kilitlendiğine dikkat çeken Başkan Kavuş, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümet ve kamu kuruluşları tarafından başarıyla yürütüldüğüne vurgu yaptı. Bunun yanı sıra sağlık camiası ve Vefa Sosyal Destek Grubu gibi organizasyonların ortaya koyduğu özverili gayretlerin bugünlere gelinmesinde büyük payı olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefa Sosyal Destek Grubunu oluşturan kuruluşların koordinasyon içinde gösterdiği çalışmalar ve o kuruluşların çalışanları bugünlere gelmemizde büyük yarar sağladı. Yaşadığımız son üç aylık dönemi ve bugün geldiğimiz noktayı düşündüğümüzde ortaya konulan özverinin kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Biz de belediye olarak süreci, başta pazar yerlerimiz olmak üzere tüm toplu alanların temizliğinden sunduğumuz dezenfeksiyon imkanlarına, maske üretim ve dağıtımından sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz desteklere kadar her alanda başarılı yürüttük. Meramlı hemşehrilerimiz de salgına karşı kurallara uyarak sürece destek verdi. Tüm bunların nihayetinde bugün karşı karşıyayız. Tehlike henüz tam anlamıyla geçmiş değil. Bu nedenle belki sarılamadık, bu nedenle belki maske ve sosyal mesafe ile bir araya geldik ama tehdide karşı hassasiyetimiz bu şekilde devam ettiği sürece, mesafelerin ortadan kalkacağı günler çok uzak değil."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un açılış konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelere geçti. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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