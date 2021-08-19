Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan üstün performans gösteren personele plaket
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Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan üstün performans gösteren personele plaket

Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan üstün performans gösteren personele plaket
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, personelle Dutlu Millet Bahçesi'nde bir araya gelen Kavuş, ekiple bir süre sohbet etti.

Personele ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Temiz bir Meram için sizlerin ortaya koyduğu gayretli çalışmalar bizler için olduğu kadar tüm hemşehrilerimiz tarafından da takdir topladı. Bu takdir de her birinizin emeği var. Bu değerli ekibin arasından bazı arkadaşlarımız ortaya koydukları performanslarla diğerlerinden bir nebze daha fazla öne çıkmışlardır. Onları ödüllendirerek 'marifet iltifata tabidir' düsturunca taltif etmeyi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımın şevkini daha da artırmayı hedefledik sadece. Yoksa her biriniz bizim gönlümüzde en güzel taltiflere layıksınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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