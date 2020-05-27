Meram Belediye Başkanı Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meram Belediye Başkanı Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu şekilde gerçekleştirilemeyen bayramlaşma geleneğinin yerine personeliyle tek tek bayramlaştı.

Meram Belediye Başkanı Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı
27.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:09

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu şekilde gerçekleştirilemeyen bayramlaşma geleneğinin yerine personeliyle tek tek bayramlaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kavuş'un, ilk bayramlaşmayı belediyeye ait Arif Bilge Tesisleri'nde gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Kavuş, bu bayramın Kovid-19 nedeniyle birçok ilke sahne olduğunu vurguladı.

Bayramlaşmayı uzaktan uzağa da olsa gerçekleştirerek bir geleneği yaşatmayı amaçladığını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Cenabıhakk'ın bizleri aramızda mesafelerin olmadığı bayramlarda buluşturması için dua ediyoruz. Çünkü bu mesafe bizleri daha önce kat ettiğimiz tüm mesafelerden çok daha fazla yordu. Salgın süresince sizler de canla başla çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet götürmeye devam ettiniz. Bunlar için de sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin bayramlarını kutluyorum."

Açıklamada Kavuş'un, ziyaretiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Kavuş'un, bayramlaşma trafiği Hasanköy Mahallesi'ndeki Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde devam etti. Burada da tüm birimleri ziyaret eden Kavuş, personelin bayramını kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kavuş'un son durağı ise Meram Belediyesi Hizmet Binası oldu. Kavuş, burada da tüm müdürlükleri ve idari ofisleri gezerek, personelin bayramını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Kavuş, belediyede bulunan vatandaşlarla da bayramlaşarak bayram şekeri ikram etti."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Uğur Akbaş Enis Arıkan Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Twitter
Şu an buradasınız: Meram Belediye Başkanı Kavuş, belediye personeliyle bayramlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 16:12:12. #1.14#
title