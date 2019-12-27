Meralık alanların ağaçlandırılmasını istemiyorlar

27.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:24

İzmir'in Çiğli ilçesi Harmandalı bölgesinde hayvancılık yapan üreticiler, Orman Bölge Müdürlüğü'nün, ağaç dikim sahası olarak belirlediği bir milyon hektarlık alanı mera vasfından çıkardığını ileri sürdü. Küçükbaşları olan üreticiler, meraların ağaçlandırılması halinde, hayvanları otlatacak yer bulamayacaklarını iddia ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise Yamanlar Dağı eteklerinde 200 hektarlık alanın ağaçlandırılacağını, meralara dokunmayacaklarını açıkladı.

Çiğli ilçesi Harmandalı bölgesinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan aileler, küçükbaşlarını otlattıkları meraların dikim sahası olarak belirlendiğini söyledi. Yaklaşık 60 ailenin bulunduğu Harmandalı'nda, 7 bin küçükbaş olduğunu aktaran vatandaşlar, 1995'li yıllarda alanın bir kısmının ağaçlandırıldığını, o dönem 15 bin olan hayvan sayısının, bu gelişmeyle birlikte her geçen gün azaldığını savunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yardım istedi. Bölgede dedelerinden kalma hayvancılığı sürdürdüklerini ve geçimlerini bu şekilde sağladıklarını söyleyen üreticilerden Hasan Dağcan (45), şöyle dediHarmandalı'nda hayvancılık yapıyorum. Meralarımız dikim sahası olacak. 1995 yılında buradaki meraların büyük çoğunluğu zaten dikim sahası oldu. Dikim sahası olunca, hayvan sayısı 7 bine kadar düştü. Burası dikim sahası olduğunda, hayvancılık bitti demektir. Bir tarafımız çöp, diğer tarafımız dikim sahası. Az bir meramız var, burayı da ağaçlandırıyorlar. Biz üreticiyiz. Devlet bize destek veriyor. Ama mera olmadan hayvancılık yapamayız. Desteğin de bir anlamı olmaz. Biz hepimiz hayvancılıktan geçiniyoruz. Gençlerimiz de bu işi yapıyor. Eğer bu dağlara ağaç dikilirse herkes hayvanlarını mezbahaneye çekecek. Bir de şu anda hayvanlar hamile. Mera dikilirse hayvanlarımızı nereye götüreceğiz Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanımızdan destek istiyoruz.'MEMURLUĞU BIRAKTIM BU İŞE BAŞLADIM'Evli, 4 çocuk babası Ertan Günay (49) da 30 yıldır burada hayvancılık yaptıklarını belirterek, bu işi babadan devraldıklarını söyledi. Günay, Bir parsel yerimiz var, buraya ağaç dikmek istiyorlar. Burayı ağaçlandırdıklarında biz nereye gideceğiz Çaresiziz. Biz hepimiz buradan ekmek yiyoruz. Bunu elimizden aldıklarında, gidecek yerimiz olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bize destek versin. Yetiştiriciyi öldürmesinler. Eğer karar uygulanırsa, ne yaparız Gidecek yerimiz yok, yapacak işimiz yok. Bu yaştan sonra kimin kapısına giderim Harmandalı'nda hayvancılık tamamen bitecek dedi. Çiğli Belediyesi'nde zabıta memuru iken görevi bırakan ve Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan oğlu Halil Dağcan'ı okuldan alarak, onunla hayvancılık yapmaya başladığını ifade eden Derya Dağcan (54) da şunları söylediBenim burada 600 koyunum var. Burası 1950'li yıllarda mera olarak hayvancılara verildi. Şimdi orman yapmak istiyorlar. Tamam olsun ama biz ne yapacağız Böyle bir şey olacağını bilseydim ne memurluğumu bırakırdım ne de çocuğumu üniversiteden alırdım. Biz burada istihdam da sağlıyoruz. Çocuklarım burada çalışıyor, çobanlarım var. Ama bu merayı alırlarsa biz de işsizler ordusuna katılacağız. Mera ıslahı yapmaları gerekirken, bize mera olarak tahsis edilen yerleri elimizden alıyorlar. Bir tarafımızı Büyükşehir Belediyesi aldı, diğer tarafa orman dikildi. Şimdi kalan son yeri almak istiyorlar. Bu yaştan sonra nereye gidip çalışırız Biz burada üretim yapıyoruz, ithalatı engelliyoruz.'BURADAKİ HAYVAN SAYILARI BİLDİRİLMEMİŞ'Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kazar, mera vasfından çıkarılmak istenilen alandaki üretici ve hayvan sayısının proje hazırlanırken, yetkililere bildirilmediğini savunarak, Burada hayvancılık yapanların sayısı bildirilmemiş. Tamam, merayı verelim de bu insanları nereye götüreceğiz Meranın vasfını yitirdiği gerekçesiyle verildiği söyleniyor. Bu ne anlama geliyor Ormana ihtiyaç varsa, dağlar boş. Oraya ağaçları diksinler. Neden Harmandalı Bu kadar insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Şu anda istenen yaklaşık 1 milyonun hektarın üzerinde alan isteniyor. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, bu insanlara sahip çıksın diye konuştu.'MERALARA MÜDAHALE ETMEYECEĞİZ'

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise iddia edildiği kadar büyük bir alanda ağaç dikimi yapılmayacağını belirterek, Yamanlar Dağı'na doğru olan yamaçlarında çok önceden yapılmış Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi vardı. O proje eksik kalmış ve şu anda görüntü olarak da iyi değil. Biz de yaklaşık 200 hektarlık bir alanda projeyi yenileyeceğiz. Yeniden alanı yeşillendireceğiz. Burada halkımız tedirgin olmasın. Biz oradaki vatandaşların meralarına müdahale etmeyeceğiz. Tamamen orman alanlarında ağaçlandırma yapacağız dedi.

Kaynak: DHA