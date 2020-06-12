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Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, meraları koruma uygulamasıyla başta büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta önemli oranlarda verim artışları meydana geldiğini belirterek, "Et veriminde yaklaşık yüzde 25, süt üretiminde yüzde 30 artış oldu.

Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı
12.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:10

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, meraları koruma uygulamasıyla başta büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta önemli oranlarda verim artışları meydana geldiğini belirterek, "Et veriminde yaklaşık yüzde 25, süt üretiminde yüzde 30 artış oldu." dedi.

Vali Masatlı, Valilik Toplantı Salonu'nda, "Ardahan Hayvancılığını Değerlendirme" toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte göreve başladığında il genelindeki meraların korunması kararı aldığını söyledi.

Korumanın ardından birçok alandaki üretimde büyük oranda verim elde edildiğini bildiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Meraları koruma uygulamasıyla büyükbaş hayvancılık ve arıcılık başta olmak üzere önemli oranlarda verim artışları meydana geldi. Et veriminde yaklaşık yüzde 25'lik artış yaşanırken, süt üretiminde yüzde 30 artış oldu. Hayvancılık bölgesi için bunlar küçümsenecek rakamlar değil. Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra ilimiz endemik bitki türleri açısından zengin. Dolayısıyla bal üretiminde de kovan başına yüzde 87,5 olarak ciddi oranda artış görülmüştür."

Masatlı, meraların korunmasıyla göçer hayvanlardan kaynaklanan salgın hastalık oranlarının da düştüğünü kaydetti.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Cavit Talay da katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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