Meraların kira gelirlerinden yüzde 75'i köy sandığına kaydedilecek

Göçerlere kiralanan mera alanlarından elde edilen kira gelirlerinin yüzde 75'i köylerde köy sandığına veya belediyelerde o mahalle adına açılan hesaba gelir kaydedilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mera Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mera ıslah ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak temin edebilmek için göçerlere kiralanan alanlardan elde edilen kira gelirlerinin yüzde 75'i köylerde köy sandığına veya belediyelerde o mahalle adına açılan hesaba gelir kaydedilecek. Daha önce bu oran yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

Otlatma bedelinden köy sandığına veya belediyede açılacak hesaba gelir olarak kaydedilen tutarlar, ilgili köy veya belediyelerde il mera komisyonunca uygun görülen mera ıslah ve geliştirme işleri haricinde kullanılamayacak.