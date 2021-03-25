Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi
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Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi

Konyaaltı Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için yaylalardaki meralara ektiği yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı tohumlarını zenginleştirmek için 9 bin kilogram gübreyi toprakla buluşturdu.

Konyaaltı Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için yaylalardaki meralara ektiği yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı tohumlarını zenginleştirmek için 9 bin kilogram gübreyi toprakla buluşturdu.

Konyaaltı Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Kasım ayında, yaylalardaki meralara yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı ekti. Ekipler, yeşermeye başlayan tohumları şimdi de 9 bin kilogram gübre ile besledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede 25 bine yakın küçükbaş, 3 bine yakın da büyükbaş hayvan varlığının bulunduğunu söyledi. Hayvancılığı desteklemek adına çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Esen, üretime dayalı ekonomi modelini, hayvancılıkta da önemsediklerini aktardı. Otlak alanlarının azlığı nedeniyle var olan meraları, beslenme açısından zenginleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Esen, şöyle konuştu:

"Konyaaltı'mızın yaylalarında hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Kasım ayında yaylalarımıza yonca, korunga, kılçıksız brom, otlak ve domuz ayrığı ekmiştik. Bu ekimlerin kalitesini artırmak için 9000 kilogram gübreyi toprakla buluşturduk. Hedefimiz, hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak ve kaliteli üretimi artırmaktır" dedi. - ANTALYA

Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi
Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi
Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi
Meralardaki ekimler, gübre ile zenginleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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