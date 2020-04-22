Meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı - Haber
İbrahim Sağlam, Çarşamba, Samsun, Yerel, Haber

Meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı

Meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projesi 2022'de tamamlanacak Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da meralarda hayvan otlatma sezonun açıldığını belirterek, Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah...

22.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:58
Meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı

Meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı

Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projesi 2022'de tamamlanacak

SAMSUN - Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da meralarda hayvan otlatma sezonun açıldığını belirterek, Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projesinin de 2022 yılında tamamlanacağını söyledi.

Samsun meralarında hayvan otlatma sezonu açıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ayrıca 350 dekarlık Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projesinin son durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Samsun'un toplam mera varlığından bahseden İbrahim Sağlam, "Toplam mera varlığımız 154 bin 635 dekar olup meralarımızın 33 bin 500 dekarında mera ıslah çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. 11 mahallemizde yürütülmekte olan Mera Islah ve Amenajman çalışmaları ile beraber toplam 42 bin 800 dekar meralarımızı da ıslah etmiş olacağız. 2019 yılında başladığımız Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projemizi 2022'de tamamlamış olacağız. Söz konusu meramızın yüzölçümü 350 dekardır. Meramızda otlatma yapılamaz iken biz çalı, böğürtlen gibi istilacı bitkileri iş makineleri ile temizleyerek merada arpa ve fiğ karışımı ön bitki ekimi ve gübreleme yaptık" dedi.

Devam eden mera ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Sağlam, şunları söyledi:

"Bu yıl yaklaşık 5 bin balya ot hasadı bekliyoruz. Hayvanların yaz aylarında otlarken güneşten korunmasını sağlamak için canlı ağaçları gölgelik olarak bıraktık. Hayvanların içme suyu ihtiyaçları için suluklar koyacağız. Yukarı Dikencik çiftçilerimizin katkıları ile meramızın sınırlarını tel çitle çevirerek hayvanlarımızın daha rahat hareket etmesini sağladık. Bu yıl Ekim-Kasım aylarında meramıza çok yıllık 5'li karışım yem bitkisi tohumları ekimi yapılarak hayvanlarımızın otlatmasına bırakacağız. Hayvancılıkta maliyetlerin yüzde 70'i kaba yem giderleri olduğu için mera ıslahlarına önem veriyoruz. Et meselesinin ot meselesi olduğu bilinciyle durmadan üretmeye devam ediyoruz."

Meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haber
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Müge Anlı için 'Evli bir adamdan hamile' diyen eski eşi çark etti Haber
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haber
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Venedik değil Kadıköy! Patlayan su borusu, caddeyi göle çevirdi Haber
Venedik değil Kadıköy! Patlayan su borusu, caddeyi göle çevirdi
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Sezen Aksu Hande Yener Mustafa Keser
Spor Ersun Yanal Rüştü Reçber Ergin Ataman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Meralarda hayvan otlatma sezonu açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:44:46. #1.14#
title