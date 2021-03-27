Meralarda gübreleme devam ediyor
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Meralarda gübreleme devam ediyor

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Meralarda gübreleme devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralarda 22 ton organik gübre uygulaması yapıldı.

Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralarda 22 ton organik gübre uygulaması yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralarda ot verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için gübreleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Cumayeri'nin Avlayan Köyü'nde, Çilimli'nin Esenli Köyü'nde, Gölyaka'nın Esen Mahallesi'nde Ağa Mahallesi'nde, Karaderehasanağa'da, Üçyol'da ve Bahçeköyleri olmak üzere toplam bin 857 dekar alanda mera alanında ot verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için 22 ton 950 kilo organik gübre uygulaması yapıldı.

Ayrıca Düzce'de bugüne kadar toplam 29 köyde 10 bin 122 dekar alanında mera ıslahı ve amenajmanı projesi uygulandı. Ayrıca bin 540 dekar alanda da mera ıslahı ve amenajmanı projesi çalışmaları devam ediyor. - DÜZCE

Meralarda gübreleme devam ediyor
Meralarda gübreleme devam ediyor
Meralarda gübreleme devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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