Meralar suya kavuştu üreticinin yüzü güldü
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Meralar suya kavuştu üreticinin yüzü güldü

Meralar suya kavuştu üreticinin yüzü güldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Beylikova Belediyesi, su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşanan meralara güneş enerji paneliyle desteklediği kuyularından su çıkararak üreticilerin ihtiyacı olan suyu ulaştırdı.

Eskişehir Beylikova Belediyesi, su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşanan meralara güneş enerji paneliyle desteklediği kuyularından su çıkararak üreticilerin ihtiyacı olan suyu ulaştırdı.

Beylikova Yukarıdudaş Mahalle Muhtarı Harun Şahan uzun bir aradan sonra bölgenin yeni bir su kaynağına daha kavuştuğunu ifade etti. Şahan, "Yukarıdudaş mahallesine ait merada, akar su olmamasından dolayı hayvanlar susuz kalıyordu. Beylikova Belediyesinin yaptığı güneş enerjisi elektrik hizmeti ile hayvanlarımız suya kavuştu. Bu sayede bu mübarek Ramazan ayında küçükbaş hayvanlarımız ve kurt, kuş suya kavuştu Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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