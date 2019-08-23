Meralar suya kavuştu, hayvancının yüzü güldü

23.08.2019 11:26

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşanan meralara güneş enerji paneliyle desteklediği su kuyuları oluşturarak, hayvancılara nefes aldırdı.

Hayvancılığın güçlenmesi için üreticilere yem desteği sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şimdilerde ise meralarda hayvancılığın geliştirilmesi için kolları sıvadı.

Bu kapsamda mera olarak kullanılan 9 ilçedeki 13 noktada araştırma yapan ekipler, su kuyuları açıp, güneş panelleriyle elde ettikleri enerjiyle suyu meralara taşıdı. Böylelikle meraya su taşımak zorunda kalan köylünün maliyetini düşüren ekipler, 15 yeni meraya daha su taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığın bölgede geliştirilmesi için bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda hayvancılığı desteklemek için 9 ilçede 13 mera tespit ettiklerini ifade eden Özsöyler, "Bu tespitlerin ardından hayvanlarımız için özel yalaklar hazırlattık. Bunu yaparken su ihtiyacı yaşanan meraları tercih ettik ve önce kuyular oluşturduk. Ama buralara enerji çekmek oldukça maliyetliydi. O yüzden güneş enerjisi panelleri kurdurarak kuyulardaki suyu dışarıya çıkarıp yalaklara verdik." dedi.

Böylelikle üreticilere ekstra maliyet yüklemeden hayvanlarını suyla buluşturma imkanı bulduklarını aktaran Özsöyler, "Artık meradaki üreticilerimiz, temiz suyu hayvanlarıyla buluşturabiliyorlar. Böylelikle de hem hayvanların hastalıklardan korunması sağlanıyor, hem de et ve süt kaybı engellenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve güneş enerjisi paneliyle çalışan su kuyusu nedeniyle hayvancılıkla uğraşan kesimin çok büyük avantaj yakaladığını dile getirdi.

Tarım ve hayvancılık konusunda çeşitli sıkıntıların bulunduğu dönemde Gaziantep'te hayata geçirilen çalışmanın sektöre yeniden umut getirdiğini anlatan Türkman, meralarda suya ulaşamamanın çok büyük sıkıntılara neden olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemde susuzluk nedeniyle bazı üreticilerimiz hayvancılığı bırakıyordu. Mesela şu an içerisinde bulunduğumuz Serince Köyünde daha önceden 49 birlik üyesi bulunuyordu. Yaylım alanı ve su sorunu nedeniyle bu sayı 19'a kadar düştü. Su getirilmeden önce hayvanlar köyden 4-5 kilometrelik uzaktaki alana ya tankerlerle su taşınıyordu ya da hayvanların sürekli olarak köye getirilip götürülmesi lazım. Bu yapıldığında da hayvan dağda karnını doyurarak elde ettiği enerjiyi yolda heba etmiş oluyordu. Ama yapılan sulaklar sayesinde hayvanlar 24 saat temiz suya ulaşabiliyor. Bu projeyle Büyükşehir Belediyemiz balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretiyor. Mera ve su sorunlarını da çözdükçe hayvancılıkla uğraşan kesimleri yeniden meralara getirebiliriz. Bu anlamda her geçen gün yeni hayvancılar da karşımıza çıkıyor."

Çobanlar mutlu

Çoban Fatih Tosun ise yapılan yatırımların hayvancılığa çok iyi geldiğini belirterek, suyun olduğu yere göre mera güzergahını değiştirdiklerini ve böylelikle gün içerisinde hayvanlarını 3-4 kez suyla buluşturma imkanı yakaladıklarını söyledi.

Hayvancılığın köylerinde susuzluk nedeniyle bitme noktasına geldiğini ancak meralara suların gelmesiyle insanların yeniden hayvancılıkla barışmaya başladığını aktaran Tosun, "Diğer çoban arkadaşlarımla beraber şu an bulunduğumuz merayı çok sık kullanıyoruz. Bunlardan bazıları da suyun sayesinde yeniden meraya hayvan çıkarmaya başladı. Şu an ortalama günlük sadece bu kuyudan 2 bin civarında hayvan su içiyor." diye konuştu.

Tosun, bu uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bu sular hayvancılıktaki maliyetlerimizi de düşürmüş oldu. Çünkü daha önce meraya tankerle su taşımak zorunda kalıyorduk. ya da hayvanlar civardaki pis suları tüketmek zorunda kalıyordu. Zaten su için hayvanı köye götürüp getirmek de hayvanın daha fazla yorulmasına ve kilo kaybına neden oluyordu. Şimdi işimiz daha kolaylaştı. Hayvanlarımız temiz su içiyor."

Serince Köyü Muhtarı Cemil Kara ise köyde 6 bin küçükbaş, 360 da büyük baş hayvanın bulunduğunu belirterek, hayvancılığın yeni uygulamayla beraber yeniden artmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA