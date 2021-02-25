Meral Şen'in katili tutuklandı
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Meral Şen'in katili tutuklandı

25.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:29
Meral Şen'in katili tutuklandı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı Meral Şen'i (40), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren fabrika işçisi Erkan Şenol, tutuklandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı Meral Şen'i (40), sokak ortasında bıçaklayarak öldüren fabrika işçisi Erkan Şenol, tutuklandı.

Olay, 18 Şubat Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Meral Şen, temizlik ürünleri üretilen fabrikadaki gece vardiyasına gitmek için yolda servis beklediği sırada, iddiaya göre, kendisini alkollü olduğu gerekçesiyle fabrika yönetimine şikayet eden iş arkadaşı Erkan Şenol tarafından bıçaklandı. Saldırgan beyaz renkli otomobille kaçarken, kadını kanlar içerisinde yatarken gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meral Şen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından teslim alınan cenaze, toprağa verildi.Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelinin kaçarken kullandığı otomobili Nazarköy Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak buldu. Polis, Erkan Şenol'u ise geçen salı günü saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Meral Şen'in katili tutuklandı
Meral Şen'in katili tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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