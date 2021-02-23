Meral Şen'in katil zanlısı yakalandı
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Meral Şen'in katil zanlısı yakalandı

23.02.2021 20:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:35
Meral Şen'in katil zanlısı yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Meral Şen'in katil zanlısı Erkan Ş., Bornova ilçesinde yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Meral Şen'in katil zanlısı Erkan Ş., Bornova ilçesinde yakalandı. Zanlının, Meral Şen'i işe alkollü geldiği için yaptığı şikayet üzerine öldürdüğü öne sürüldü.

Olay geçtiğimiz Perşembe saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Meral Şen (40), bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı ise beyaz renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaşmış, daha sonra aracı Nazarköy mevkiinde bırakarak izini kaybettirmişti. Katil zanlısının bulunması için arama çalışmaları devam ederken, öldürülen Meral Şen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

BORNOVA'DA POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI

Meral Şen'i bıçaklayarak öldürdükten sonra kayıplara karıştığı ileri sürülen Erkan Ş.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphe üzerine yapılan kimlik sorgusuyla yakalanan Erkan Ş., ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İki çocuk annesi Meral Şen'in cenazesini almak için gelen eşi Soner Şen, olaya ilişkin açıklama yapmıştı. Şen, "Fabrikada bir kişi alkollü şekilde işe geliyor. Eşim de onunla aynı makinede çalıştığı için 'Ben burada çalışmam diyerek şikayet ediyor. Fabrika da o kişinin çıkışını veriyor. Bir şekilde şikayet edenin eşim olduğunu öğreniyor. Gece işe gitmek üzere durakta servis beklerken katletmiş" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

(İHA)

Meral Şen'in katil zanlısı yakalandı
Meral Şen'in katil zanlısı yakalandı
Meral Şen'in katil zanlısı yakalandı
Meral Şen'in katil zanlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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