Meral Seçer'den anlamlı ziyaret

21.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:23

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Mersin Sevgi Evleri, Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret eden Seçer, çocuklar ve gençlerle ayrı ayrı ilgilenip sohbet etti, hediyeler verdi.



Ziyaretlerde Seçer'e Kadın, Aile ve Çocuk Daire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdal Gökayaz eşlik etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy ve Mersin Çocuk Sevgi Evleri Müdürü Faruk Azgıt'ın da yer aldığı ziyarette Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak korunmaya muhtaç çocuklar için neler yapabilecekleri konusunda fikir alış verişinde bulundu. Daha sonra çocukların yaşam koşulları, akademik başarıları ve günlük aktiviteleri konusunda idarecilerden bilgi alan Seçer, çocukları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak ve onları iyi birer insan olarak topluma kazandırabilmek için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Ziyarette Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Faruk Azgıt, Seçer nezdinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Seçer yönetime gelmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sık sık ziyaretlerin gerçekleştiğini ifade eden Azgıt, ihtiyaç duyulan her noktada ve çocukların yararına olan çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini hissetmenin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade etti.



Ziyaretin sonunda Mersin Sevgi Evleri'nde kalan bir çocuk Seçer'e kendi yaptığı tabloyu hediye etti. - MERSİN

Kaynak: İHA