Meral Orhonsay: "Bende iyi projelerde yer almak istiyorum"

12.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:37

Uzun zamandan beri ekranlarda olmadığını ve setleri özlediğini söyleyen usta oyuncu Orhonsay, "İyi bir teklif gelirse neden olmasın. Setleri özledim. Eskisi gibi çok teklif gelmiyor tabi. Her oyuncu gibi bende iyi projelerde yer almak istiyorum." dedi.