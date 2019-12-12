Meral Orhonsay: "Bende iyi projelerde yer almak istiyorum"
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Meral Orhonsay: "Bende iyi projelerde yer almak istiyorum"

Yeşilçam oyuncusu Meral Orhonsay, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı

12.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:37
Meral Orhonsay: "Bende iyi projelerde yer almak istiyorum"

Uzun zamandan beri ekranlarda olmadığını ve setleri özlediğini söyleyen usta oyuncu Orhonsay, "İyi bir teklif gelirse neden olmasın. Setleri özledim. Eskisi gibi çok teklif gelmiyor tabi. Her oyuncu gibi bende iyi projelerde yer almak istiyorum." dedi.



Kaynak: Snob Magazin

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