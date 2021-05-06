Meral Danış Beştaş kimdir? FOX konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, aslen nereli?

Hafta içi her gün FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu Meral Danış Beştaş kimdir? FOX konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar haberimizde.

Hafta içi her gün FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu Meral Danış Beştaş kimdir? FOX konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar haberimizde.

MERAL DANIŞ BEKTAŞ KİMDİR?

1967 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 1990 yılında Dicle üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen HDP Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Danış evli ve iki çocuk annesidir.

2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi) Siirt Milletvekili Adayı