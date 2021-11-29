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Meral Akşener, Yalova'da

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Politika
Meral Akşener, Yalova'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnaf ziyaretlerinde bulunup, istek ve şikayetleri dinledi.

YALOVA (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnaf ziyaretlerinde bulunup, istek ve şikayetleri dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. İlk olarak Çınarcık ilçesinde partililerle buluşan Akşener, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyaretler sırasında esnafın istek ve şikayetlerini dinledi. Daha sonra kent merkezine gelen Akşener, burada da esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Halkla hatıra fotoğrafları çektiren Akşener, Altınova ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.


- Bursa
Meral Akşener, Yalova'da

Meral Akşener, Yalova'da

Meral Akşener, Yalova'da

Meral Akşener, Yalova'da

Meral Akşener, Yalova'da

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Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Son Dakika Haberleri

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