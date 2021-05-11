Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de incelemelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de incelemelerde bulundu. Akşener ve İmamoğlu'na ziyareti sırasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

Dudullu Metrosu ve Kurbağalıdere'ye ziyaret

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk ziyareti Dudullu Bostancı Metrosu'nun Kayışdağı'nda bulunan şantiyesi oldu. Akşener, Anadolu yakasının en önemli ulaşım hatlarından biri olacak ve yapımı kaynak eksikliği nedeniyle 1,5 yıl duran ve Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesiyle tekrar başlayan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akşener ve İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Kadıköy'de ıslah çalışmaları tamamlanan ve uzun yıllar kötü koku ve görüntü nedeniyle Kadıköylülere zor günler yaşatan Kurbağalıdere oldu. 10 kilometre uzunluğundaki ve kollarıyla toplam 67 kilometreye ulaşan Kurbağalıdere'nin bitiş noktasında temiz ve berrak görüntüyü izleyen ekip, balkonlarında bulunan vatandaşların alkışları eşliğinde Kurbağalıdere'nin yanında bulunan yürüyüş yolu ve peyzaj alanını da inceledi.

Kadıköy Belediyesine ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi'ni de gezdi. Yapılan çalışmaları çok beğendiğini belirten Akşener, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları ve hizmet alanlarını gezdim. Vatandaşların vergilerinin İstanbullunun hizmetine harcanmasından, şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışından memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul için çalışmaya Allah güç, kuvvet versin, Allah utandırmasın." dedi. Ziyaretlerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makamına geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Akşener'e Kadıköy'ün simgeleri Süreyya Operası, Boğa heykeli ve Haydarpaşa Garı'nın yer aldığı bir resim hediye etti. Akşener de Odabaşı'na hediye takdim etti. Meral Akşener Kadıköy'den ayrılırken, İmamoğlu ve Odabaşı incelemelere Fikirtepe ile devam etti. Uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm problemleri ve altyapı sorunları ile karşı karşıya kalan Fikirtepe'yi gezen ekip daha sonra alandan ayrıldı.

(İHA)

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde Mansur Yavaş ismi yatıyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde Mansur Yavaş ismi yatıyor
İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi
İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Özcan Deniz Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kadıköy ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:45:37. #1.15#

title