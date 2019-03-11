Meral Akşener, Tokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cevap Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat'ta düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi.

Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turhal ilçesi girişinde partililer tarafından karşılandı. Konvoyla Turhal'da seçmenlerini selamlayan Akşener, seçim otobüsü üzerine çıkarak vatandaşlara seslendi. Daha sonra Tokat merkeze geçen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti. Gaziosmanpaşa Bulvarında bir süre yürüyüş yapan Akşener, partililerin sevinç gösterileriyle karşılandı. GOP Bulvarında seçim otobüsüne çıkarak halka seslenen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'da düzenlenen mitingde "Hanımefendinin kaçacak deliği yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak" şeklindeki sözlerine cevap verdi. Akşener, "Ayıp olan şey ne biliyor musunuz? İnsan hakimlere buradan parmağını sallayarak 'kaçacak deliği de yok bu hanım hapsolacak' demez. Bugünden hakimleri düşürdüğün yer neresi. Milletvekillerini deliğe kaçacak, insanlar haline düşürmüşsün, burası neresi? Bu nasıl bir dildir, bu nasıl saygısızlıktır?" dedi.

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak bu millete, Türk milletine bir Meral değil, bin Meral feda olsun. 28 Şubat'ta tanklı tüfekli paşalara boyun eğmemişim de sana mı boyun eğeceğim ben. Elinden geleni ardına koyma. Ama ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz."

Akşener, konuşmasının ardından bir otelde düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek programının ardından Akşener'in Niksar ve Erbaa ilçelerinde programı devam etti. - TOKAT

Kaynak: İHA