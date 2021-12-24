İyi Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar." dedi.

İYİ Parti tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde 'İYİ Kalkınma Kongresi' düzenlendi. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer katıldı.

Meral Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale 'İYİ Parti Yoksulluk Sunumu' başlıklı bir sunum yaptı.