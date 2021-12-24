MERAL AKŞENER: TEK EKSİĞİMİZ, ÇÖZÜM İÇİN İRADE KOYACAK, LİYAKATLİ BİR SİYASİ İKTİDAR

İyi Parti Kalkınma Kongresi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tek eksiğimiz, çözüm için irade koyacak, liyakatli bir siyasi iktidar." dedi.

İYİ Parti tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde 'İYİ Kalkınma Kongresi' düzenlendi. Kongreye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililer katıldı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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