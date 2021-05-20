Meral Akşener Rize programını yarıda kesti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında heyet ile bir grup arasında yumruklu kavga yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında heyet ile bir grup arasında yumruklu kavga yaşandı. Akşener, programını yarıda keserek İkizdere'den ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesini ziyaret etti. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada bazı vatandaşlarla İYİ Parti'li heyet arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere'den ayrıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı