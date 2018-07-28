Meral Akşener: Pazartesi Günü Genel Merkezimizde Olacağım (1)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, destek için evinin önünde bekleyen partililere seslendi. Akşener, "Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağım" dedi.

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluştu. Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi akşam saatlerinde son buldu.

Kendisini bekleyen partililere seslenen Akşener, "Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu. - İstanbul