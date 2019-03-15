Meral Akşener: Olayı Buraya Getiren, Kullanılan Dildir (2)

'MUHTARIN BEKA İLE NE ALAKASI VAR?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında, Akhisar'da ilçe sakinleriyle buluştu. Tahir Ün Caddesi'nde parti otobüsünden seslenen Akşener, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili konuştu. Kimseye iftira atmadığını belirten Akşener, birlik vurgusu yaparak, "Arkadaşlarımın çalışmalarına, hizmet etme ruhlarına ve heyecanlarına bakın ve karar verin. Onlara destek isterken, kimseyi kötülemiyor, tehdit etmiyor ve kimseye iftira atmıyorum. Herkes beni tehdit ediyor; ama ben kimseyi tehdit etmiyorum. Bütün siyasi hayatım boyunca özellikle İYİ Parti'yi kurduğumdan bu yana iftiram, hakaretim, tehdidim ve terbiyesiz sözüm yoktur. Dil o kadar bozuldu ki '5 harfli' diyor, 'Kaçacak deliği yok' diyor. Burada yalnız başımayım. Bugün karşınızda duran Meral Akşener'e, bunlar deniyorsa bu devletin çivisi çıkmıştır. Siz siz olun, aranızdaki birliği ve kardeşlik hukukunu bozmayın. Sonuçta bir belediye başkanı seçiyoruz. 31 Mart'ın ertesi günü birbirinizin yüzüne bakmaktan imtina edecek noktaya gelmeyin. Muhtar ve belediye başkanı seçeceğiz. Kim 'Daha iyi hizmet ederim' diyorsa ona oy vereceğiz. Muhtarın beka ile ne alakası var? Belediye meclis üyesi seçeceksiniz. Bu arkadaşların, Türkiye'nin bekasına nasıl bir zararı olabilir? Bunlara aldanmayın. İnsanları birbirlerine düşürüp, seçim almayı gelenek haline getirdiler. 31 Mart seçimlerinde dedikodu, tehdit, şantaj siyasetini bitireceğiz. Ülkede işsizlik sayısı almış başını gitmiş. Bunlara verilecek cevapları yok" diye konuştu.

'BÖYLE SİSTEMDE ÇİFTÇİ NASIL ÜRETSİN?'

Üretim maliyeti artan çiftçinin, yüksek maliyetle ürettiği için ürününü pahalıya sattığını kaydeden Akşener, "Yem parası almış başını gitmiş. Çiftçi mazotu 6- 6,5 liradan alıyor. Yatlara ise ucuz mazot veriyorlar. Böyle bir sistemde çiftçi nasıl üretsin? Ama yapmak istedikleri tarımı bitirmek. Biz buna direneceğiz. Bizim ülkemiz kendi kendine yeten bir ülkedir. Artık her şeyi ithal eden bir ülke olduk. Angusu ithal ediyoruz. Onun da samanını ithal ediyoruz. Arpa her toprakta yetişir; ama biz arpa ithal ediyoruz. İndir kardeşim mazotu, indir. Tunus'tan zeytinyağı ithal ediyormuşuz. Afrin'den zeytin ithal ediyormuşuz. Bu Manisa'ya ayıptır, Akhisar'a ayıptır. Bilerek ve isteyerek, tarımı bitirmek istiyorlar" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizin karşınızda Meral Akşener var. Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. İşsiz gençleri konuşmaya devam edeceğiz. Tencereyi kaynatmaya çalışan kadınları konuşacağız. Rahmetli Demirel'in 'Tencere iktidarları sallar' sözünü hatırlatıp, hep birlikte sallayacağız. Cebinizdeki kimlik belgesini çıkardığınızda ağa da budur paşa da budur torpil de budur. Sizin iktidarınız zamanında evine baskın yapılmış bir Meral Akşener var. O zaman korkmadıysam şimdi de korkmayacağım."

Konuşmasının ardından 'millet ittifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Orkun Şıktaşlı ve Akhisar Belediye Başkanı adayı Besim Dutlulu'yu tanıtan Meral Akşener, Gördes ilçesine geçti.

Mehmet CANDAN- Cemil SEVAL/MANİSA,

Kaynak: DHA