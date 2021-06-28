Meral Akşener, Muğla'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meral Akşener, Muğla'da

Meral Akşener, Muğla'da
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Sandalye üzerine çıkarak konuşma yapan Akşener, "Sosyeteler içinde, klimaların altında konuşamıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'na inen uçaktan makam aracına geçen Akşener, Milas ilçesine hareket etti. 'Yörükler diyarına hoş geldiniz. Biz seni çok sevdik be Meral anne', 'Mendos Dağı'ndan Güneş doğdu, Fethiye'miz İYİ oldu' pankartları ve davul-zurnalar ile karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalabalık nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Kadıağa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip, sohbet eden Meral Akşener, "20 Ocak tarihinden bu yana esnaf gezisi yapıyorum. Dükkanlardan içeriye girdiğim zaman partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum. Sadece sizlerin derdini ve önerilerini dinliyorum" dedi.Ziyaretlerin ardından sandalye üzerinden partililere seslenen Meral Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de inşa ettirdiği külliyeyi eleştirerek, "Sosyeteler içinde, klimaların altında konuşamıyoruz. Sandalyenin üstünde konuşmak bana yakışıyor, çünkü ben o zaman aranızdan çıkıp kaybolmuyorum. Eğer sandalyelerden inip lüks salonlara geçtiğimiz dakikalardan itibaren yumurtanın çıktığı kap unutuluyor. Şekil 1A Beştepe" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Milas programının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve esnaf ziyaretleri için Menteşe'ye hareket etti.


Meral Akşener, Muğla'da
Meral Akşener, Muğla'da
Meral Akşener, Muğla'da
Meral Akşener, Muğla'da
Meral Akşener, Muğla'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Muğla Barosu seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
Muğla Barosu seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
Son dakika haberleri... Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı
Kahreden ölümün detayları ortaya çıktı! Ters esen rüzgar, alevlerin arasında bıraktı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Halit Ergenç Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Cristiano Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meral Akşener, Muğla'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 16:26:23. #1.15#

title