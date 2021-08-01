Meral Akşener Manavgat Afet Yönetim Merkezini Ziyaret Etti

Meral Akşener Manavgat Afet Yönetim Merkezini Ziyaret Etti'Koordinasyon eksikliği var bu yanlışı durdurun'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manavgat Afet Yönetim Merkezini ziyaret ederek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e geçmiş...

Meral Akşener Manavgat Afet Yönetim Merkezini Ziyaret Etti

'Koordinasyon eksikliği var bu yanlışı durdurun'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manavgat Afet Yönetim Merkezini ziyaret ederek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, belirten Akşener, "İttifak belediyelerinin bulunduğu alanlarda çıkan yangın bölgelerinde koordinasyon eksikliği var. Derhal bu yanlışı durdurun" çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılanan Akşener'e Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından yangınların durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte bilgilendirme toplantısının ardından Afet Yönetim Merkezi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ VAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bu zor günlerinde Antalyalıları, Manavgatlıları yalnız bırakmadığı için hemşerileri adına gönülden teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yangında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı, zarar gören vatandaşlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener, Antalya'ya Marmaris'ten geldiğini, Marmaris, Muğla ve Antalya yangınlarının ortak probleminin koordinasyon eksikliği olduğunu belirterek, "Valilik makamı ilçelerde, kaymakamlık makamı ile ayrı bir koordinasyon sistemi kurmuş. Belediye başkanları ile yangın olan yerlerin belediye başkanları, eğer Millet İttifakının belediye başkanları ise daha farklı bir koordinasyon modeli oluşturulmuş. Bu yanlış. Bunu yapanlara buradan duyurmak isterim ki derhal bu saçmalıktan vazgeçin" dedi.

AYRIMCILIĞA SON VERİN

Bu ayrımcılığa son verilmesini isteyen Akşener, "Bu tür konularda ayrım yapılmaz. Ekonomi, kaynaklar, elemanlar, araç gereçler birleşir. Verimli bir çalışma yapılır. Vilayetin, kaymakamlığın, bakanlıkların, merkezi idarenin imkanları ile belediyelerin imkanları birleşir. Buradan verimlilik çıkar daha hızlı sonuç alınır. Dolayısıyla bu ayrımcılığa son verilmesini buradan duyuruyorum" dedi. Akşener, belediyelerin, arozözlerin ulaşamadığı sarp yerlere havadan müdahale edilmesi gerektiğine dikkat çeken Akşener, milletin birlikteliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ACIYA SAYGIM VAR

Manavgat'ta 22 mahallenin yanıp yıkıldığına dikkat çeken Meral Akşener, " Hepimiz iktidar partileri, Türkiye'yi yönetenler, biz muhalefet partilerinin mensupları, bizden seçilmiş belediye başları imkanlarımızı ve güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Bu ne ya. Şuculuk buculuk oradan seçilmiş, buradan seçişmiş böyle bir şey olabilir mi? Aslında çok şey söyleyebilirdim. Ancak bu acıya duyduğum saygıdan dolayı herhangi bir şey söylemiyorum. Ama bunu bir kenara koyduk. Bunun için de çözüm noktasına gideceğiz.

ŞEFFAF OLUNMALI

Akşener, orman yangınlarının sebebini devletin ve devleti yönetenlerin derhal ortaya çıkarması gerektiğine işaret ederek, "Şayet kundaklama ise ortaya çıkarılmalı. Karmaşık şaşkına çevirici bilgiler var. Türkiye'nin birliği beraberliği bozulmamalı. Eğer bu yangınları kundaklayanlar var ise önce kundaklama olup olmadığına bakılmalıdır. Bu konuda bir kanaat varsa derhal milletimizle kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bu konuda şeffaf olunması mecburidir. Yangınlara sebep olanlar terör üyeliği ile yargılanmalıdırlar. Bu konuda derhal arkadaşlarımız kanun teklifini verecekler. Yanan ormanların yerine bir santim beton yapılmamalıdır.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerin, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesi konusuna da değinen Akşener, " Afet bölgesi ilanında ilk kez duyduğumuz bir tarif var. Burada 22 mahalle gitmiş, köyler gitmiş, hayvanlar, seralar gitmiş. Antalya'nın bir çok yerinde yangın var. Burada kayıpların giderilmesi için tarifleme yapılmalıdır. İlk defa duyduğumuz bu afet bölgesi tarifi. Dolayısıyla daha rahat kayıpların ödenmesi için tarifleme yapılmalıdır. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı ve Manavgat Belediye Başkanı Millet İttifakının, onlardan mal kaçırmak, imkan kaçırmak üzerine bir bakış açısıyla yapılmak istenirse bu son derece yanlış olur. Günah olur. Ayıp olur bunun da takipçisi olacağız" dedi.

AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN

Akşener, konuşmasının sonunda yangın bölgesinde çalışan herkese teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu beraberliğe ihtiyacımız var. Birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu bozmaya kalkışmaya çalışanları da sonuna kadar kovalarım kamuoyunun da haberi olsun" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre