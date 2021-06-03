Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
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Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti

Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafı ziyaret edip sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafı ziyaret edip sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük merkez ve ilçelerinde esnafı ziyaret etmek için Karabük'e geldi. Akşener, Eskipazar ilçesinde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Meral Akşener, daha sonra konvoyla Safranbolu ilçesine hareket etti. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, sohbet edip sorunlarını dinledi.


Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti
Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti - Haberler
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