Meral Akşener, Karabük'te esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafı ziyaret edip sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde esnafı ziyaret edip sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük merkez ve ilçelerinde esnafı ziyaret etmek için Karabük'e geldi. Akşener, Eskipazar ilçesinde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Meral Akşener, daha sonra konvoyla Safranbolu ilçesine hareket etti. Burada esnafı ziyaret eden Akşener, sohbet edip sorunlarını dinledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük