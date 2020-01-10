Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesinin Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi sebebiyle 9 sene sonra yeniden gündeme getirildiğini söyledi. Akşener, projenin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine de uygun olmadığını dile getirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesinin Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi sebebiyle 9 sene sonra yeniden gündeme getirildiğini söyledi.
Akşener, projenin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine de uygun olmadığını belirterek, "Peki 9 sene uyutulmuş da neden bugün ortaya konmuş? Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacak mı? İstanbul'a katkısı var mı? Hayır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle