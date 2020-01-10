Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor

10.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:21

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesinin Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi sebebiyle 9 sene sonra yeniden gündeme getirildiğini söyledi.



Akşener, projenin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine de uygun olmadığını belirterek, "Peki 9 sene uyutulmuş da neden bugün ortaya konmuş? Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacak mı? İstanbul'a katkısı var mı? Hayır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle