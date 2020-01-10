Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor
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Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul projesinin Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesi sebebiyle 9 sene sonra yeniden gündeme getirildiğini söyledi. Akşener, projenin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine de uygun olmadığını dile getirdi

10.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:21
Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor

İYİ Parti Genel Başkanı , Kanal projesinin 'nun belediye başkanı seçilmesi sebebiyle 9 sene sonra yeniden gündeme getirildiğini söyledi.


Akşener, projenin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine de uygun olmadığını belirterek, "Peki 9 sene uyutulmuş da neden bugün ortaya konmuş? Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacak mı? İstanbul'a katkısı var mı? Hayır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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