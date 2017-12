Meral Akşener: "İyi Parti İçin Khk'nın Bu Maddesi Yok Hükmündedir"

Meral Akşener: "İYİ Parti için KHK'nın bu maddesi yok hükmündedir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"15 Temmuz'dan sonraki fasılda tekrar benzeri bir şey olursa bürokratların, sivillerin karşı koyması halinde, bunun anlamı, suç işlemesi halinde her türlü hukuki yaptırımdan azade olması anlamına geliyor. İyi Parti için bu madde yok hükmündedir"



AKSARAY - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son çıkan KHK'yi değerlendirerek, "15 Temmuz'dan sonraki fasılda tekrar benzeri bir şey olursa bürokratların, sivillerin karşı koyması halinde, bunun anlamı, suç işlemesi halinde her türlü hukuki yaptırımdan azade olması anlamına geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, İYİ Parti için bu madde yok hükmündedir" dedi.

Akşener, partisinin il binasının açılışı için Aksaray'a geldi. Parti binasının bulunduğu Ankara Caddesi üzerinde partililer ile buluşan Akşener, kendisine KHK'yı sorduklarını belirterek, "Bana herkes dedi ki, bu KHK ile ilgili yeni çıkan KHK yok mu, kanun hükmündeki kararname. Bir, bu iktidarın açık ara büyük bir milletvekili gücü car mecliste. Dışarıdan destekleyenler de var. Bu kanun hükmünde kararnameleri bu şekilde Cumhurbaşkanı imzasıyla çıkarmak yerine zaten meclisten geçebilecek imkana sahipler, neden meclisten geçirmiyorlar. Birinci soru. Anayasa Mahkemesi kanun hükmünde olağanüstü hal döneminde kanun hükmünde kararnamelerle ilgili ben bir şey yapamam diye bir karar verdi. Ama meclisten geçen kanun hükmünde kararnameler kanunlaştığı için anayasa mahkemesi iptal edebilir. Bu nedenle birinci yöntem kanun hükmünde kararnameyi Cumhurbaşkanı eliyle çıkarılması, meclisten kaçırılması ve anayasa mahkemesinin gözetiminden kaçırılması demek, bu kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırı olması demektir. Anayasaya karşı suç işlenmektedir. İki, şimdi malum kararname, hani bir maddesinde deniliyor ya, 15 Temmuz'dan sonraki fasılda tekrar benzeri bir şey olursa bürokratların, sivillerin karşı koyması halinde, bunun anlamı, suç işlemesi halinde her türlü hukuki yaptırımdan azade olması anlamına geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. İYİ Parti için bu madde yok hükmündedir" dedi.