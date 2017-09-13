Meral Akşener'in Kuracağı Partinin Logosu Belli Oldu

MHP'de Devlet Bahçeli 'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener 'in öncülüğünde kurulacak "yeni parti"nin logosunun referandumda kullanılan 'kınalı el' olacağı öne sürüldü.

LOGO NETLEŞTİ

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'da ilk toplantısını yapmayı planlayan Meral Akşener liderliğinde kurulacak partinin logosu netleşti.

Partinin logosu Meral Akşener'in anayasa referandum kampanyasında kullandığı "kınalı eli" olacak. Logo için her parmağı adalet, demokrasi, refah, kardeşlik gibi sloganları simgeleyen el işareti ağırlık kazandı.

PARTİ İSMİ NETLİK KAZANMADI

Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın başta sosyal medya olmak üzere tabandan gelen tepkiler üzerine yeni partinin isminin Merkez Demokrat Parti olmasından vazgeçti. Parti tüzüğü ve programı dahil her konuda "istişare" mekanizmasına önem veren üçlü, yeni partinin "tek kelimelik" ismi olması konusunda görüş birliğine vardı. Düşünülen isimler arasında; Milli, Merkez, Türkiyem, Demokrasi ve Anayurt Partisi'nin geçtiği ifade edildi.

Kulislerde, Akşener'in partisinin transfer edeceği milletvekilleri ile TBMM'de grup kuracak sayıya ulaştığı da konuşuluyor.