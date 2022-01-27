Meral Akşener hasta mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı. Eşiyle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağını belirten Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

MERAL AKŞENER HASTA MI?

Paylaşımında Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Meral Akşener, testinin pozitif çıkmasını duyurmasının ardından diğer siyasilerden de geçmiş olsun mesajları yayınlanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. DEVA Partisi Ali Babacan ise, koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

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