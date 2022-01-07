Meral Akşener: Emniyeti temsilen bir tek ben varım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Törenine katıldı.

Tören ile Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlana Camii, Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi açılışı yapıldı. Açılışta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

"NE YAPARSALAR YAPSINLAR ŞAFAĞA AZ KALDI"

"EMNİYETİ TEMSİLEN BİR TEK BEN VARIM"

"BASKI GÜNLERİ BİTECEK"