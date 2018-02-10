Meral Akşener, Denizli'de Partisinin İl Binasını Açtı

Denizli'de parti il binasının açılışını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin operasyonunun geç kalınmış bir operasyon olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il binasının açılışını yapmak için Denizli'ye geldi. Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki parti il binası önündeki açılışa Akşener'in yanı sıra İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kurucu listede yer alan Koray Aydın, İl Başkanı Yasin Öztürk ve partililer katıldı. İl Başkanı Yasin Öztürk, Akşener'e 20 numaralı Denizlispor formasını hediye etti.

Alana atlı birlik eşliğinde gelen Akşener, konuşmasında Afrin operasyonuna değindi. Akşener, operasyonun geç kalınmış bir operasyon olduğunu ve operasyonu desteklediklerini söyledi. Konuşmasının ardından partililerle birlikte il binasının açılış kurdelesini kesen Akşener, parti binasını gezdikten sonra Aydın'a gitmek üzere Denizli'den ayrıldı. - DENİZLİ