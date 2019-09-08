Meral Akşener'den Muhittin Böcek'e ziyaret

08.09.2019 23:53

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ziyarette bulundu.

Muhittin Böcek, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Antalya'ya gelen Akşener'i, Büyükşehir Belediye binasında ağırladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Elmalı'da ilk kez yağlı güreş izleyicisi olarak ilginç ve değişik bir deneyim yaşadığını anlattı.

Elmalı'da 667 yıldır yapılan güreş etkinliğinin Türk'ün ilk er meydanı olduğunu belirten Akşener, "Oradaki vatandaşlarımıza 667 kez teşekkür ediyorum. 667 kere de saygı ve selamlarımı iletiyorum." dedi.

Rumeli göçmeni bir ailenin kızı olduğunu ifade eden Akşener, "Benim annemin ailesi Karaman'dan gönderilmiş Avşar Yörük'ü. Babamın ailesi de Savcılı Türkmen'i. Biz Hristiyanlar içerisinde kalmışız. Dolayısıyla hiç evlilik yok. Gittiğimiz gibi gelmişiz. Çok benzeriz yani. Yörük'ün her türlü özelliğini taşıyorum." diye konuştu.

Böcek de Akşener'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretin anısına kente özgü çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA