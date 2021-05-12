Meral Akşener'den işçi emeklisine bayram öncesi icra şoku
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Meral Akşener'den işçi emeklisine bayram öncesi icra şoku

Meral Akşener'den işçi emeklisine bayram öncesi icra şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karabük'te işçi emeklisi bir vatandaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açtığı hakaret davası sonrası icralık oldu.

Karabük'te işçi emeklisi bir vatandaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açtığı hakaret davası sonrası icralık oldu.

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Arıcak Köyünde yaşayan Yaşar Çınar, 2019 yılında eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istediğini iddia ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret etti. Akşener'in avukatları aracılığıyla açtığı dava 2 yıl sonunda karara bağlandı. İşçi emeklisi Çınar 4 bin TL para cezası ödemeye mahkum edilirken, kesilen ceza icra yoluyla alınmaya çalışıldı. Çınar, eleştiriye karşılık açılan dava sonrası Akşener tarafından emekli birinin icraya verilmesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yaşar Çınar, "Bu siyasetçimiz Türkiye'nin başına bela baş terörist Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye bağırıyor. Kahvaltıya davet ediyor, ben de ülkücüyüm diyor. Tabii milli duygularımız kabardı. Sosyal medyada bir Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'a özgürlük istediğine dair hakaretimiz olmuştu" dedi.

"Basit eleştiriye tahammül edemeyip vatandaşı icraya verebiliyorlar

2 yıl süren mahkeme sonucunda 4 bin TL para cezası ödemeye mahkum edildiğini ifade eden Çınar, "Hakaret davası Ankara ile yapılan yazışmalarla yapıldı. Sonucuna geldiğimiz de bizde 4 bin küsur para talep ediyorlar Bunu da icra yoluyla tahsil etmekle ilgili icraya vermişler beni. 'Halk aç, yoksulluk var. Öldük bittik' hikayeleri ile kendileri de siyasetçi olmaları itibariyle en basit eleştiriye bile tahammül etmeyip vatandaşı icraya verebiliyorlar. Bu nasıl siyaset, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Emekli adamım. Bunların yaptığı siyaset değil, yalandan başka bir şey değildir" diye konuştu. - KARABÜK

Meral Akşener'den işçi emeklisine bayram öncesi icra şoku
Meral Akşener'den işçi emeklisine bayram öncesi icra şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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