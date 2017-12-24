Meral Akşener'den Darbelere Karşı Halkı Koruyan KHK'ya Eleştiri: İç Savaş Çıkar!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün çıkarılan KHK'larla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirmede bulundu

Akşener, yeni KHK ile darbe girişimine karşı hareket eden sivilleri bu faaliyetlerinden ötürü koruma altına düzenlemeyi "Ülkeyi iç savaşa sürüklemek." sözleriyle eleştirdi.

"SİLAHLI KUVVETLER BÜNYESİNDE ANONİM ŞİRKET KURULDU"

İşte Akşner'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

Olağanüstü Hal Yasası'nın arkasına sığınırak KHK ile kar lastiğinden sonra şimdi de silahlı kuvvetler bünyesinde anonim şirket kuruldu.

"ÜLKEYİ İÇ SAVAŞA ÇEKMEK OLUR"

Yeni KHK ile sivillere, darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur.

"VAHİM SONUÇLARI OLUR"

Son derece kritik bir yasayı, iktidarın mecliste açıkara çoğunluğa sahip olmasına rağmen, parlamentodan kaçarak KHK ile yapmasının çok vahim sonuçları olabilir.

İşte Akşener'in Twitter paylaşımı:

