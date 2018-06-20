Meral Akşener'den Çiller'in AK Parti Mitingine Katılmasına İlk Yorum: Yüz İfadesi Çok İlginç

Geçtiğimiz hafta sonu AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingine katılarak tüm dikkatleri üzerine çeken Tansu Çiller'le ilgili bir yorum da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

GÜNLER SONRA SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Çiller'in başbakanlığı döneminde Bakan Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı görevi yapan Akşener'in ne diyeceği merak konusuydu. Konuyla ilgili günler sonra suskunluğunu bozan Akşener, Çiller'in yüz ifadesine dikkat çekti.

"YÜZ İFADELERİ ÇOK İLGİNÇ"

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çiller'le ilgili sorusunu yanıtlayan Akşener, şunları söyledi: "Herkes kendi kararlarını verir. Bir tercihte bulunmuştur, buna hepimizin saygı duyması gerekiyor. Çiller'in daha önce 'evet' cenahında yer aldığını söylemiştim. Bu tablo da söylediklerimin doğru olduğunun kanıtı oldu. Çiller bir birey, şu anda herhangi bir siyasi kimliği yok. Şimdi de böyle bir fotoğraf çıkmış, yüz ifadeleri çok ilginç."