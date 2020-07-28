Meral Akşener'den Ali Erbaş'a tepki: Yazıklar olsun size
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Meral Akşener'den Ali Erbaş'a tepki: Yazıklar olsun size

Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Ayasofya açılışında kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirdi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Yazıklar olsun size. Tarihte Atatürk'e düşman olup da Türk'e dost olan çıkmamıştır" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den Ali Erbaş'a tepki: Yazıklar olsun size
28.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:40

TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert sözlerle yüklendi. Akşener "Diyanet İşleri Başkanlığı bizim için kıymetli makamdır ama siz utanmadan ecdada saygısızlık ederken 16 Türk adasında Yunan bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Siz hala Mustafa Kemal ile uğraşmaya devam ediyorsunuz, yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

Alpaslan da bizimdir, Fatih de bizimdir, Atatürk de bizimdir. Tarihte Atatürk'e düşman olup da Türk'e dost olan çıkmamıştır. Atatürk, büyük Türk Milleti'nin mavi gözlü bozkurtudur. Ayasofya'da makamının ve sıfatının gereğini yapıp gönülleri kazanmak yerine lanetlerden bahsedenlere sesleniyorum. 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen fesliyi örnek alıp tarihi delik deşik edeceğinize misak-ı milliyi çizenlerle gurur duyun. Kurtuluş Savaşı kahramanlarına lanet okuyacağınıza, Ankara Müftüsü Rifat Börekçi hocamızla gurur duyun, gurur.

"UTANMADAN LANET OKUMAYA KALKTI"

Atatürk ve silah arkadaşları öz yurdunda minarelerin gölgesinde, İslam'ın son zafer sancağında 5 vakit ezan sesinin yankılandığı Türk vatanında şanla, şerefle, nur içinde yatıyor.

Ali Erbaş utanmadan onlara lanet okumaya kalktı. Varsın onlar günlerini aynı nankörlükle geçirmeye devam etsinler. Bu salonda sizlerden ve bizi izleyen milletimizden rica ediyorum. Bir asır önce İstanbul'u ve Ayasofya'yı yeniden özgürleştiren, iktidar ve saray bürokratlarının lanet okuduğu aziz kahramanlarımızın uğruna Fatiha hediye edelim.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ ANMAK ŞEREFTİR"

Yunan'a ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'le, 57. Alay'la, söz verdiği saatte Çiğiltepe'yi alamadı diye canına kıyan Albay Reşat'la gurur duyun. İstiklal Savaşı binlerce yıl öncesinden günümüze kalan mitolojik bir masal değildir. Gazi Mustafa Kemal'i anmak şereftir, sizler bu şerefi istemeyebilirsiniz.

Atatürk'le alıp veremediğiniz nedir kardeşim sizin. Yunanlar, Fransızlar, İngilizler düşman olsa anlarım ama siz neden düşmansınız. İktidara sesleniyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı bizim için kıymetli makamdır ama siz utanmadan ecdada saygısızlık ederken 16 Türk adasından Yunan bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Siz hala Mustafa Kemal ile uğraşmaya devam ediyorsunuz, yazıklar olsun size.

"MEMLEKETİN DÖRT BİR YANINDA İŞSİZLİK VAR"

Ruhsuz dünyanın zul çağında milletimiz kan ağlamaya devam ediyor ama iktidar ülkenin gerçek meseleleri konuşulmasın istiyor. Memleketin dört bir yanında işsizlik var. İktidar bu sesler duyulmasın diye, nifak tohumları ile gerçek gündemi perdelemek istiyor. Hiçbir suni gündem, net program ortaya koyamayıp yılan hikayesine çevirilen eğitim takvimi yüzünden endişe duyan ailelerin gerçeğini değiştirmeyecek."

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