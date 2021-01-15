İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aşı yaptırdı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aşı yaptırdı

15.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:32
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aşı yaptırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirtti.

Akşener, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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