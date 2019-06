İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her evde bir işsiz var. İstanbul'un 3 vatandaşından biri işsiz, tencereler kaynamakta zorlanıyor." dedi.

Meral Akşener, Avcılar'da yaptığı konuşmada, vatandaşın, "Bu seçim gasbıdır, neden seçime gidiyorsunuz?" sorusunu yöneltme hakkı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Her evde bir işsiz var. İstanbul'un 3 vatandaşından biri işsiz, tencereler kaynamakta zorlanıyor. Bu krizin iyice derinleşmesinin vebalini almak istemedik, biz İstanbullunun irfanına inandık. Dış politika ortada, Trump'ın mektubuna 12 gün sonra zor cevap verildi. Amerika bize kötülük yapıyorsa kapat kardeşim İncirliği, görelim kabadayılığını, yiğitliğini. Ülkeyi yöneten iktidar her şeyi berbat ettiği için muhalefet partileri olarak, onların yanlışlarını söylemek konusunda bile dikkat ediyoruz, işler kötüye gitmesin diye. O yüzden 'eyvallah' dedik ve seçime gidiyoruz. Ancak iftiralar yeniden başladı. Belediyeye Vali Bey atandı ya 'İstanbul'a hizmet israf değildir' demiş. 6 bin araba kayıp, kimin altında olduğu belli değil, sizin cebinizden çıkıyor. Bunların hepsi haram. Ekrem İmamoğlu, hepi topu 18 gün belediye başkanlı yaptı, su paralarınız az geldi, Akbiller ucuzladı, 5 yılda yapacaklarını bir düşünün. 23 Haziran akşamı o sandıkları oy ile patlatacağız."

Akşener, sözlerini, "Sisi, ülkesinde bütün medyayı elinde tutuyor, nefes almak imkansız. Peki Ekrem kardeşimin medyası mı var? Kim Sisi'ye benziyor?" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt ve Bahçelievler ilçelerinde de vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: AA